In 207 già pronti per la trasferta

Per assistere dal vivo e in anteprima alla nuova versione del Cesena senza Kargbo, ma con Saric, vale la pena attraversare mezza Italia. Per lo meno per i 207 tifosi che a ieri sera avevano messo le mani sui tagliandi validi per l’ingresso allo stadio di Catanzaro, dove il Cavalluccio scenderà in campo alle 15 di domani.

Per acquistare i biglietti ci sarà tempo fino alle 19 di oggi. E’ possibile utilizzare il circuito TicketOne sia online che nei punti vendita abilitati, oppure ci si può rivolgere al Coordinamento Club Cesena, alla tariffa unica di 16,50 euro (esclusi i diritti di prevendita). Il punto vendita bianconero di via Vittorio Veneto 19 sarà aperto fino alla chiusura della finestra.