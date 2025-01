In 2mila ai tornei di basket e volley

Cesenatico fa il pieno di sportivi, anche in inverno.

Sono stati, infatti, oltre duemila i partecipanti alla diciassettesima edizione dei Tornei "Presepe della Marineria" di basket e volley, organizzati da Eurocamp durante questi giorni di vacanze invernali.

Organizzati in collaborazione con Basket Cervia Cesenatico, i due tornei si sono svolti rispettivamente fra il 27 e il 30 dicembre per il volley e fra il 2 e il 5 gennaio per il basket.

Le partite di entrambe le manifestazioni si sono svolte sui campi di Cesenatico, Cervia, Bellaria e Viserba.

All’evento hanno partecipato anche degli ospiti di prestigio nelle vesti testimonial, tra i quali, per il basket Tommaso Marino, ex giocatore di serie A e attualmente content creator e telecronista di Sky; poi per il volley erano presenti Nui Calisesi, giocatrice del Volley Club Cesena e Giada Benazzi, anche lei giocatrice del Volley Club Cesena e pure campionessa italiana di Beach Volley.

g. m.