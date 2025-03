In arrivo una delegazione svizzera ed eventi nazionali. A luglio ci sarà invece il primo Memorial Gallina

L’idea di coinvolgere l’intera comunità cesenate presentando le attività svolte e diffondendo i sani valori che animano lo sport è da sempre una prerogativa dell’Atletica Endas Cesena che negli anni ha più volte guardato al territorio organizzando eventi di vario genere accomunati da costanti successi in termini di partecipazione.

Il lato più educativo e ludico della disciplina non pregiudica però ovviamente l’intento di lavorare intensamente per accompagnare i tesserati nel loro percorso di crescita. Anche in questo caso parlano i risultati, quelli che stanno raccogliendo in ambito regionale, nazionale e anche internazionale tanti endassini, in ambito femminile e maschile e partendo dalle categorie giovanili per chiudere coi master.

Nell’ottica di rilanciare ulteriormente la propria immagine, celebrando anche l’inaugurazione del nuovo impianto, sono già stati inseriti in calendario diversi appuntamenti. In occasione delle festività pasquali per esempio arriverà in città una delegazione composta da 50 atleti svizzeri. Il 24 e il 25 maggio sarà la volta dei campionati regionali assoluti, mentre il 7 e l’8 giugno toccherà al campionato societario master. In mezzo tra le due date, il 21 giugno si svolgerà invece il meeting nazionale riservati alla categoria cadetti.

Ancora non basta, perché a luglio l’Endas Cesena organizzerà il ‘Trofeo Adriatico’ che coinvolgerà compagini regionali rappresentate da atlete e atleti under 23. Il trofeo sarà abbinato al Memorial Piero Gallina, in omaggio al ricordo dell’uomo e dello sportivo (prima ancora che del politico) che è stato uno dei pilastri della storia dell’Endas Cesena.

l.r.