In cucina due cuochi che insieme sfiorano il secolo e mezzo di vita

Sul lungomare Carducci è stato inaugurato un nuovo ristorante. È ’La Romantica’, ricavato sul lungomare Carducci a Villamarina, e sorge dove c’era l’Osteria di Puret. I nuovi padroni di casa sono Roberto Gavagnin ed i fratelli Fabio e Daniele Iuliano. L’impostazione del locale è legata alla cucina di mare romagnola, con le proposte dei piatti tradizionali che oggi non tutti propongono, come i monfettini in brodo di pesce, sardoncini fritti con agrumi mantecati in aceto, fischione (calamaro) gratinato, spaghetto del marinaio, la seppiolina fritta al pomodoro. ’La Romantica’ sarà aperto tutto l’anno e non soltanto in estate. Con questo progetto si apre una interessante esperienza gastronomica, che consiste in un vero e proprio tentativo di tramandare le ricette tradizionali della cucina di pesce romagnola, da due cuochi decisamente negli anta ad un giovane imprenditore. Ai fuochi e alle griglie ci sono infatti due uomini che assieme sfiorano il secolo e mezzo di vita. Si tratta di Ugo Bissi, 78 anni, e Claudio Tosi, 70 anni, due veterani che avranno il compito di tenere il timone della cucina e contestualmente insegnare l’arte ai soci del ristorante, in particolare a Daniele Iuliano che di anni ne ha 36. Con l’insegna ’La Romantica’ la zona di Villamarina si arricchisce dunque della possibilità, per residenti e turisti, di gustare i sapori di alcuni piatti che non in tutti i locali sono proposti, mentre nel secolo scorso andavano per la maggiore. Con questo nome inoltre si compie un tuffo negli anni Ottanta ed in particolare al 1987, quando Salvatore Iuliano inaugurò il ristorante ’La Romantica’ a Berlino, ottenendo un grande successo.

g.m.