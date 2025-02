In più di cento al Trofeo del Ducato

Grande festa alla quarta tappa del Trofeo del Ducato di touch rugby, giocata sabato 15 febbraio sui campi del Cesena Rugby. Più di cento i giocatori e le giocatrici schierati nelle dieci squadre presenti, che si sono affrontati sfidando il vento freddo del pomeriggio, con un’età variabile tra i 19 anni, dei ragazzi e ragazze dell’Accademia Militare di Modena, e i 66 di un membro dei Tocagnint. A salutare i partecipanti è intervenuto anche il vicesindaco e assessore allo sport Christian Castorri.

Riguardo ai risultati, la prima squadra del Cesena, i Tacciati di Casa, dopo un inizio stentato pagato con due sconfitte consecutive, ha ritrovato grinta e concentrazione vincendo le due partite successive del girone e conquistando poi il quinto posto, grazie alla vittoria nel derby della finalina contro i cugini forlivesi. Sono andati a meta il capitano Paolo Pagliarani (4), Andrea Ravaglia (2), Barnaba Gentili e Luca Nicolini (1).

Ottima prova anche per gli Scappati di Casa, la seconda squadra cesenate, capitanata per l’occasione da Giulio Del Prete. Nel girone la compagine bianconera ha intascato la prima vittoria, assieme a un pareggio e a due sconfitte, queste contro le squadre che hanno poi ottenuto il podio di giornata. Nella finalina per decretare il settimo posto non sono riusciti a resistere all’assalto dei Pegaso di Lugo. Hanno segnato per il Cesena Valentina Zanchini (2), William Corbari e Widmer Ventrucci (1).

Al termine delle partite, tutti gli atleti si sono trasferiti in club house per le premiazioni e il terzo tempo, dove le squadre locali hanno dato come sempre il meglio.

La classifica di tappa: Besioni di Parma, Barbones di Parma, Accademia di Modena, Rinocerotti di Valsamoggia, Tacciati di Casa, Clandestini di Forlì, Pegaso di Lugo, Scappati di Casa, Scotadet di Fano, Tocagnint di Reggio Emilia. La prossima tappa sarà il 22 marzo a Colorno. Per restare informati sul touch rugby a Cesena si possono seguire il sito cesenaruby.it e le pagine Facebook e Instagram della squadra.