Inaugura la mostra di José Ortega

Domani alle 17 nell’ex Chiesa della Madonna di Loreto nel Castello Malatestiano di Longiano verrà inaugurata la mostra "José Ortega. Disegni per I cicli Passarono e Morte e nascita degli Innocenti 1968-1970 e altre opere grafiche e libri d’artista", realizzata in collaborazione con il Museo Internazionale della Grafica di Castronuovo Sant’Andrea di Potenza. L’importante esposizione, per la prima volta in Emilia-Romagna, accoglie 123 disegni preparatori per i cicli "Passarono" e "Morte e nascita degli innocenti" (1968-1970) nati dalla convinzione di Ortega che scrive: "Ci sono momenti nella vita dei popoli in cui gli artisti sentono che un’arte di contenuto rivoluzionario è una necessità".

A corredo della mostra sono previsti alcuni eventi collaterali: la visita guidata dal direttore della Fondazione il 24 aprile in occasione dell’ottantesimo anniversario della liberazione e il 17 maggio un importante momento in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Longiano che presenterà le maschere e gli interventi sulla pace realizzati dagli studenti della scuola media ispirati dai disegni di José Ortega. Info e prenotazioni allo 0547 665850 oppure via mail: fondazione@iol.it

e.p.