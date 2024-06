Tre incendi a Cesenatico e 20 evacuati: vigili del fuoco al lavoro

Cesenatico (Cesena), 20 giugno 2024 – Giovedì di superlavoro per i Vigili del fuoco della riviera romagnola. Sulla costa di Forlì-Cesena nella tarda mattinata di ieri si sono propagati tre incendi in meno di un’ora.

Il primo riguarda l’Hotel residenza Lido, nel centro di Cesenatico, in via Ferrara all’angolo con viale Carducci, dove è scoppiato un incendio all’interno di un monolocale. Le fiamme sono divampate dal piano di cottura nell’angolo cucina ed è stato provvidenziale il pronto intervento dell’addetto antincendio della struttura, che con un estintore ha consentito di evitare il peggio e di agevolare l’intervento delle squadre dei Vigili del fuoco di Forlì, Cesena e Cervia, che hanno messo in sicurezza l’edificio e successivamente provveduto a ventilare gli ambienti saturati dal fumo. Le venti persone evacuate per motivi precauzionali, sono state subito fatte rientrare e la struttura ricettiva è regolarmente aperta. Ci sono danni alle cose, ma fortunatamente nessuno si è ferito.

Di lì a pochi minuti sono statti segnalati altri due incendi sempre a Cesenatico, nella zona di Valverde, ma senza persone ferite o intossicate.