Incendio sventato da un bambino

Un bambino di nove anni e una commessa sventano un incendio in un ristorante. È accaduto ieri pomeriggio a Cesenatico, attorno alle 16.40, quando il piccolo, uno studente della classe quarta della scuola elementare "2 Agosto 1849", mentre passeggiava sul lungomare assieme al padre, si è accorto che stava sprigionando del fumo da una tettoia del ristorante pizzeria "Le 3 Caravalle", sul lato via Venezia. Il padre ha subito chiamato i Vigili del fuoco. Nel frattempo padre e figlio hanno tenuto monitorato a distanza le fiamme che si stavano sviluppando sulla parete dell’edificio, in un punto dove c’è una centralina elettrica.

Sul posto è intervenuta una giovane donna dipendente del vicino negozio di abbigliamento "Puntosport", la quale ha messo a frutto le lezioni del corso antincendio al quale aveva partecipato. La ragazza ha infatti preso un telo ignifugo custodito all’interno del negozio, con il quale ha avvolto le fiamme. Questo è stato determinante per placare e circoscrivere l’incendio, togliendo ossigeno alle lingue di fuoco che si stavano alimentando dal fogliame. Una squadra dei Vigili del fuoco di Cesena ha poi messo in sicurezza il ristorante e la palazzina, dove al piano terra ci sono altre attività commerciali ed ai piani superiori si trovano degli appartamenti. Fra le cause dell’incendio potrebbe esserci un mozzicone di sigaretta buttato tra le foglie secche.

Giacomo Mascellani