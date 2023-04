Incertezza per trecento aziende Oltre ai bagni, ristoranti e bar

Nella partita delle concessioni sul demanio marittimo, le questioni di rilievo nazionale si incrociano con le vicende locali della riviera, visto che sul nostro territorio le famiglie di centinaia di imprenditori e migliaia di dipendenti, si sostengono con le attività costruite da loro o dai loro predecessori. Lungo i circa dieci chilometri della costa di Forlì-Cesena, ci sono 170 stabilimenti balneari, di cui 127 a Cesenatico ed i restanti a Gatteo a Mare, San Mauro Mare e Savignano Mare. Tuttavia le aziende presenti nel tratto di riviera della nostra provincia sono complessivamente 300. Oltre ai bagni al mare, sul demanio marittimo ci sono infatti importanti ristoranti (ne sono un esempio gli storici locali "Teresina", "La Baia" il Gambero Rosso e lo "Sloppy Joe’s" sul molo Levante, i ristoranti Urbano e Faro sul molo Ponente di Cesenatico), bar, pub come l’ex Lanternino, chioschi, piadinerie, discoteche come il Molo 9Cinque sul porto di Cesenatico ed ex discoteche come il Bitter sempre a Cesenatico; e poi cantieri navali, colonie marine, case per ferie, concessioni di campeggi, circoli velici, circoli nautici e altre attività, inclusi centri estivi, opere parrocchiali e sociali. In poche parole sul demanio marittimo e portuale c’è un mondo intero.

I titolari di queste concessioni pagano un canone, che viene calcolato in relazione ai metri quadrati occupati e di cui si ha disponibilità anche se non occupati da manufatti, come è il caso della sola spiaggia. Uno stabilimento balneare piccolo ad esempiO paga attorno ai 4mila euro all’anno, uno di medie dimensioni da 6mila a 8mila euro e un bagno grande oltre 10mila euro all’anno. I chioschi e le attività più piccole che occupano pochi metri in prossimità della spiaggia o in zone portuali, in passato pagavano qualche centinaia di euro, mentre da qualche anno a questa parte, lo Stato esige un canone minimo annuo di 2.500 euro. Sono soggetti a canone anche gli allevamenti di pesce e gli allevamenti di cozze. I mitilicoltori ad esempio quest’anno pagano 0,0055 euro a metro quadrato di mare, quindi un allevamento di cozze di due chilometri quadrati, cioè 2 milioni di metri quadrati, paga 11.000 euro all’anno.

Giacomo Mascellani