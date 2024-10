Incidente all’alba tra due veicoli in via Montaletto

La via Montaletto di Cesenatico è stata teatro di un incidente stradale che si è verificato nelle prime ore di sabato. Erano infatti circa le 4.45 di notte quando sono stati allertati i soccorritori in seguito a uno scontro che si è verificato nel territorio del Comune rivierasco. Oltre ai mezzi del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Cesenatico. La squadra giunta sul posto ha in effetti coadiuvato i sanitari nel corso delle operazione di soccorso dei feriti, occupandosi poi della messa in sicurezza dei due veicoli coinvolti.