Incidente E45 Cesena, perde il controllo dell’auto e si ribalta: tre feriti

Cesena, 15 ottobre 2024 – L’E45 continua a restare un importante teatro di incidenti stradali, in particolare lungo i tratti in corrispondenza dei tanti cantieri attualmente aperti lungo la strada ad alto scorrimento. Lo dimostra quanto è accaduto oggi pomeriggio poco dopo le 16.30, quando una Dacia si è ribaltata all’altezza della frazione cesenate di San Carlo.

In quel punto volge al termine un tratto a doppio senso di circolazione ed è proprio in corrispondenza del new jersey che ‘accompagna’ verso il ritorno sulla normale direzione di marcia, che si è verificato l’urto. Il conducente della Dacia, all’interno della quale c’erano anche altre due persone, stava infatti guidando in direzione di Cesena quando ha perso il controllo del suo veicolo, che si è poi ribaltato, terminando la sua corsa all’interno della carreggiata, fortunatamente senza venire urtato da altri mezzi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia stradale di San Piero in Bagno. La situazione era in effetti parsa fin da subito molto critica, con le prime segnalazioni che parlavano di tre persone rimaste bloccate all’interno dell’abitacolo.

Di queste, una è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena col codice di massima gravità, mentre alle altre due il personale medico dopo i primi accertamenti ha assegnato altrettanti codici gialli. Per consentire le operazioni di soccorso e per rimettere in sicurezza la strada, Anas ha provveduto a predisporre una temporanea chiusura della corsia in direzione Terni tra i chilometri 216,150 e 216,400, appunto in corrispondenza del tratto nel quale si è verificato l’incidente. Per tutta la durata dei lavori di ripristino, è stata così istituita l’uscita obbligatoria a San Vittore.