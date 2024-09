Incidente oggi: ragazza pesarese di 21 anni muore a Cesena

Cesena, 29 settembre 2024 – Non si ferma la lunga scia di sangue con morti in moto che hanno listato a lutto le strade cesenati in questa estate e inizio autunno. L'ultimo incidente mortale si è verificato intorno alle 15.30 nel tunnel della secante a Cesena in direzione nord. A

perdere la vita è stata una giovanissima ragazza di appena 21 anni, originaria di Pesaro, che sembra che ora vivesse nel Cesenate e che viaggiava sulla moto alla cui guida c'era un giovane 27enne di Cesenatico che è rimasto illeso.

La giovane 21enne è stata soccorsa dai sanitari delle due ambulanze del 118 accorse sul posto insieme all'auto medicalizzata. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e trasportata a sirene spiegate all'ospedale Bufalini di Cesena, dove però poco dopo il suo cuore ha cessato di battere. Anche il giovane cesenaticense è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena per essere sottoposto al test alcolemico.

La secante è stata chiusa al traffico per quattro ore nel tunnel, direzione nord Forlì, da Ponte Pietra per agevolare le operazioni di soccorso. Sembra che non ci siano stati altri mezzi coinvolti e per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti è intervenuta sul posto la Polizia Locale di Cesena e assieme al personale dell'Anas esamineranno i filmati delle registrazioni delle telecamere collocate nel tunnel per verificare se non ci sia stato il coinvolgimento di altri mezzi. E ci sarebbe anche un testimone oculare.

La lunga scia di precedenti

Sono tanti, troppi, purtroppo gli incidenti mortali che hanno macchiato di sangue le strade del cesenate. Il 31 agosto erano morti sulla via Emilia a Case Missiroli di Cesena Carmelo Manna 53 anni di Budrio di Cesena e originario di Milazzo e poche ore dopo la sua compagna Nadia Storoska, 51 anni, ucraina, residente pure lei a Budrio di Cesena. Erano a bordo di una Yamaha nera che si era scontrata frontalmente con un Fiat Doblò. Solo una settimana prima, il sabato precedente 24 agosto, poco dopo le 11 sulla via Emilia a Ponte Ospedaletto di Longiano aveva perso la vita Gilberto Morelli, 64 anni, residente a Budrio di Longiano in via Matteotti, titolare di un'impresa edile.

Grande scalpore aveva suscitato la morte sul colpo di Claudio Baiocchi, detto Baio, 45 anni, all'inizio di luglio in un incidente sul sovrappasso di Cesenatico sulla statale 16. Baio era membro coi genitori e i tre fratelli della dolciaria Dalba a Gatteo Mare e in viale delle Nazioni gestiva una gelateria. Altro incidente finito tragicamente con un morto in uno scontro frontale all'inizio dell'estate a Gatteo sulla provinciale 33, che in quel tratto assume il nome di via Secondo Casadei. A perdere la vita un 32enne romeno, Adrian Porcariu, residente a Gatteo.