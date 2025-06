Incontri con gli autori nel giardino di Pascoli

Torna anche per l’estate 2025 "Cortocircuiti Narrativi", la rassegna di incontri con gli autori nel giardino di Casa Pascoli a San Mauro Pascoli. Giunta alla sesta edizione, la rassegna prevede quattro incontri con altrettanti autori del panorama narrativo nazionale, tutti i mercoledì sera dal 25 giugno al 16 luglio con ingresso libero. Ospiti di quest’anno, in "cortocircuito" saranno Emanuele Trevi, Barbara Baraldi, Andrea Pomella e Gabriele Di Fronzo in dialogo con Emiliano Visconti. Come ogni anno, un libro di recente uscita verrà messo in cortocircuito con un classico della letteratura, dai più antichi fino ai classici del Novecento. Un modo unico per parlare di libri e connessioni insolite, attraversando storie e luoghi, narrazioni di ieri e di oggi. Commentano il sindaco Moris Guidi e l’assessora alla cultura Lisa Maroni: "Cortocircuiti Narrativi è un appuntamento oramai consolidato e atteso dal pubblico, che mette al centro il libro portando a San Mauro Pascoli, nel luogo pascoliano per eccellenza, nomi importanti del panorama letterario nazionale, confermando l’impegno dell’Amministrazione nel sostegno alle azioni di promozione della lettura, nell’ambito del progetto "San Mauro Pascoli Città Che Legge"". Mercoledì 25 giugno, la rassegna inaugura con Emanuele Trevi in veste di critico, in quanto curatore del doppio meridiano che racconta l’opera di Philip K. Dick, che entra in cortocircuito proprio con lo scrittore statunitense. Un incontro incredibile, che farà avvicinare due autori all’apparenza lontanissimi. Mercoledì 2 luglio Barbara Baraldi metterà in cortocircuito il suo romanzo, "Gli omicidi dei tarocchi", con "Narciso e Boccadoro"; mercoledì 9 luglio l’ultimo sorprendente romanzo di Andrea Pomella, "Vite nell’oro e nel blu", e "Il grande Gatsby", immortale capolavoro di F. S. Fitzgerald; mercoledì 16 luglio Gabriele Di Fronzo presenta "Sfinge" con "Il Museo dell’Innocenza" del Premio Nobel Orhan Pamuk. Sostenuta e promossa dal Comune di San Mauro Pascoli – Assessorato alla Cultura, la rassegna Cortocircuiti Narrativi fa parte di Rapsodia Festival Itinerante. Tutti gli incontri si svolgeranno nel giardino di Casa Pascoli alle 21.15. Ingresso gratuito. Info: Comune di San Mauro Pascoli-Biblioteca Pascoli 3332638850, biblioteca@comune.sanmauropascoli.fc.it

Ermanno Pasolini