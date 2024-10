Incontro con la nipote di Borsellino

Teresa Casalaspro, Salvatore Pagano e Luciana Trombetta, referenti del progetto del Lions Club del Rubicone sulla legalità, hanno donato all’istituto di istruzione superiore Marie Curie di Savignano un pacco di libri ’57 giorni. Ti porto con me alla casa di Paolo’ di Roberta Gatani. 57 giorni sono quelli che separano la strage di Capaci alla strage di via D’Amelio. Questo, insieme alla professionalità dei docenti, permetterà agli studenti di prepararsi all’incontro, con la scrittrice, figlia di Adele, sorella maggiore di Paolo Borsellino e quindi nipote del magistrato assassinato, che fa parte del progetto ’Educazione alla cultura della legalità’, organizzato dal Lions Club del Rubicone il prossimo 22 novembre alla mattina con i ragazzi e alla sera con la cittadinanza nel cinema teatro Moderno di Savignano. Roberta Gatani, nipote di Borsellino, ha rinunciato all’insegnamento per dedicarsi alla lotta per la giustizia.