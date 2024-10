Inizia la festa del pesce: tutte le iniziative

Oggi si inaugura l’edizione 2024 della manifestazione ’Il Pesce fa festa’, organizzata dal Comune di Cesenatico assieme a Confesercenti e Confcommercio. Gli stand gastronomici sono allestiti in viale Anita Garibaldi e Leonardo da Vinci, in piazza del Monte, al Museo della Marineria e dall’altra sponda del porto vicino allo Squero. L’apertura è oggi a pranzo e la chiusura domenica a cena. Sono molte le iniziative culturali e gli eventi che la città offre. Per i più piccoli oggi pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30, in via Fiorentini l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco organizza Pompieropoli, un evento ludico educativo per vivere l’emozione di essere pompieri per un giorno. Da domani a domenica, dalle 10 alle 18.30, i bambini potranno divertirsi con giochi giganti in legno in via Fiorentini e in spazi gioco in piazza Del Monte e in via Leonardo da Vinci. Piazza Ciceruacchio sarà il palcoscenico di showcooking, talk e musica dal vivo. Si parte oggi alle 17 con un evento dedicato ad Halloween, "The Last Experience", ispirato al mondo horror di "The Last of Us". Gli eventi si susseguiranno tutti i giorni con temi e proposte differenti ed in questa cornice, dedicata alla celebrazione del mare e della buona cucina, si terrà l’appuntamento con l’Oscar del Pesce, promosso da Romagna Banca. Tutti gli eventi saranno condotti da Daniele Tigli, voce di Radio Studio Delta, che accompagnerà il pubblico attraverso questa ricca agenda di spettacoli e cultura marinara. Piazza Pisacane, dove c’è la statua di Garibaldi, si trasforma invece nel cuore pulsante dell’arte visiva. Nelle quattro giornate della kermesse si proietteranno documentari e fotografie della Cooperativa Casa del Pescatore e del Museo della Marineria. Oggi pomeriggio, alle 17, sarà proiettato il film "Coco", una storia toccante per grandi e piccoli, in occasione della festa di Halloween. Anche in questa piazza le iniziative si susseguiranno sino a domenica. Piazza Cavallotti, davanti al Grand Hotel Da Vinci, sarà invece la location dedicata alla musica live e al dj set. Il programma musicale prenderà il via domani alle 17.30 con il dj set di Mugo Master Love, accompagnato dalla voce di Mattia Met Olivi. Questi eventi sono realizzati con il contributo della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico. Il Centro Studi Calisesi, da domani a domenica sarà aperto al pubblico dalla 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 con visita alla mostra dedicata ai pescatori di Cesenatico, letture e laboratori per bambini. Lungo la banchina dello Squero, l’associazione Pescatori in Pensione di Cesenatico allestirà una mostra fotografica e un’esposizione di attrezzature da pesca. Sul ponte di viale Anita Garibaldi ci saranno le installazioni dell’artista Isabella Righetti.

Giacomo Mascellani