’Insegnami ad apprendere’. Il service per le scuole

A Savignano, nei locali delle antiche cantiche dello storico maniero del Castello di Ribano, il Rotary Club Valle del Rubicone con il presidente Nicola Giorgetti ha presentato "Insegnami ad apprendere", il service dell’annata e le relative finalità, con l’iniziativa di raccolta fondi ad esso collegata. E ha aggiunto: "Il service Insegnami ad apprendere è un progetto a favore delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di Gambettola, rivolto ad aiutare tutti gli alunni che soffrono di disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa), quali la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia, che rappresentano una quota significativa delle difficoltà d’apprendimento rilevate a scuola". Alla serata sono intervenuti il sindaco di Gambettola Eugenio Battistini, la dirigente scolastica Giuliana Massaro e i rappresentanti dell’associazione italiana dislessia Marina Censoni e Mario Menghi: "Viviamo sempre più circondati e dotati di strumenti informatici, ma utilizzare le tecnologie per insegnare, studiare, svolgere i compiti scolastici, a scuola come a casa, è qualcosa di ancora molto raro o possibile spesso solo grazie a progetti didattici specifici o al sostegno di dirigenti scolastici e insegnanti capaci e di buona volontà. Le tecnologie sono presenti nelle nostre scuole e ci sono bambini e ragazzi che non solo potrebbero utilizzare il computer come strumento di supporto alle proprie attività di studio, ma che ne hanno specificamente necessità. Il computer è per loro uno strumento compensativo, ovvero uno strumento di autonomia: senza un software di sintesi vocale, hanno bisogno di qualcuno che legga per loro, che segnali quando sbagliano". Il progetto prevede sia l’allestimento di due aule multimediali, intitolate a Paul Harris fondatore del Rotary, nelle quali svolgere i laboratori con gli alunni in difficoltà e i loro compagni, che un’attività di screening, formazione e laboratorio rivolta a docenti, famiglie e studenti, che sarà realizzata in collaborazione con l’Associazione Italiana Dislessia. La serata è stata anche l’occasione per promuovere la raccolta fondi collegata al service, rappresentata da un panettone della Pasticceria Filippi di Zanè (Vicenza), confezionato con una tela realizzata dalla stamperia Pascucci di Gambettola e impreziosito dall’esclusiva illustrazione ideata dall’artista forlivese Franco Vignazia.

Ermanno Pasolini