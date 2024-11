Intelligenza artificiale, convegno con il professore Mario Alai

L’intelligenza artificiale all’Università per gli adulti. Oggi pomeriggio, alle 16, nella sala convegni del Museo della Marineria di Cesenatico, si terrà un incontro con il professore Mario Alai (nella foto), su "Cos’è, cosa non è, come funziona e come ci riguarda l’intelligenza artificiale". L’iniziativa ha uno scopo puramente informativo, dal momento che negli ultimi tempi si parla tanto di intelligenza artificiale, ed il relatore spiegherà perché se ne parla tanto e perché è così importante nella nostra vita e ancor più lo sarà in futuro. Alai partirà dall’esporre che cosa sia l’intelligenza naturale, quella cioè deglim esseri in carne ed ossa, per poi focalizzarsi su quella artificiale, che per molti aspetti è assai più potente dell’intelligenza naturale, ma non è davvero intelligente (almeno, per ora). "Anzi – anticipa l’esperto –, in un certo senso è molto stupida, ma oggi ci si chiede se in futuro potrebbe diventare veramente intelligente e addirittura se potrebbe esserlo molto più di noi. Tra gli studiosi alcuni sono convinti di si, altri di no, e ne vediamo i motivi. Probabilmente la risposta giusta e che in linea di principio anche in questo caso, come in altri, la vera saggezza è riconoscere di non sapere. Se comunque dovesse succedere, ci domandiamo se una IA super-intelligente potrebbe forse sottometterci e dominarci, come noi abbiamo sottomesso le altre specie di animali. Anche in questo caso c’è chi lo reputa possibile e chi no, o almeno lo si può evitare". La partecipazione alla conferenza è gratuita e aperta a tutti, grazie al patrocinio del Comune ed il contributo di Glamping, Cesenatico Camping Village, Adac Federalberghi e Cooperativa stabilimenti balneari.