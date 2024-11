Intelligenza artificiale, incontro col professor Alai

L’intelligenza artificiale torna all’Università per gli adulti. Domani pomeriggio, alle 16, nella sala convegni del Museo della Marineria di Cesenatico, si terrà il secondo incontro con il professore Mario Alai, su "Cos’è, cosa non è, come funziona e come ci riguarda l’intelligenza artificiale". Come dimostrazione questa volta l’esperto proporrà di costruire insieme un minicomputer virtuale in grado di compiere dei calcoli matematici. Come "pezzi" per costruire il computer utilizzerà 15 volontari del pubblico, che in tal modo possono sperimentare cosa si provi a essere una IA. Nel corso dell’incontro si osserverà inoltre come già oggi l’intelligenza artificiale sia di enorme utilità, ma presenta anche dei rischi e dei seri problemi, alcuni dei quali derivano proprio dalla sua potenza e altri dalla sua stupidità. L’obiettivo di Alai è quello di illustrare come evitare questi inconvenienti, trasmettendo come in realtà la vera saggezza è riconoscere di non sapere. L’iniziativa ha uno scopo puramente informativo, dal momento che negli ultimi tempi si parla tanto di intelligenza artificiale, ed il relatore spiegherà perché se ne parla tanto e perché è così importante nella nostra vita e ancor più lo sarà in futuro. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, grazie al patrocinio del Comune ed il contributo di Glamping, Cesenatico Camping Village, Adac Federalberghi e Cooperativa stabilimenti balneari. Giacomo Mascellani