Intelligenza artificiale, ottanta imprenditori all’Abbazia del Monte Imprenditori si riuniscono all'abbazia del Monte per discutere l'applicazione dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie nelle piccole imprese. Successo per il business lunch promosso da Confartigianato Federimpresa Cesena, che ha creato una comunità digitale per favorire la transizione digitale delle aziende. Relatori e interventi di esperti e imprenditori.