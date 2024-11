Internazionali di karate. Un cesenate in Svizzera

Daniele Formato, 38 anni, originario di Apollosa in provincia di Benevento, residente a San Mauro Pascoli dove abita dal novembre 2009, sabato 9 e domenica 10 novembre rappresenterà la Federazione Jka Italia a Berna in Svizzera al torneo International Jtk di karate. Dice Daniele Formato: "Dopo avere ottenuto il podio nella prima fase del campionato nazionale di karate a Scauri nel Lazio che si è svolta il 13 maggio scorso e la seconda fase a Montecatini Terme in provincia di Pistoia il 26 maggio scorso, il direttore tecnico della nazionale di karate mi ha convocato per partecipare a uno stage e raduno tecnico agonistico a Grottammare, sono stato selezionato e convocato per il torneo internazionale di karate in Svizzera. Sono molto felice di continuare a gareggiare ad alti livelli nonostante l’avanzare dell’età che in questo sport conta parecchio". Daniele Formato nel marzo 2015 si era laureato campione italiano di kumite a squadre veterans e vice campione italiano del kumite individuale categoria seniores meno 75 chilogrammi. Il primo e il secondo posto Daniele Formato li aveva ottenuti a Montecatini Terme nel campionato italiano confederale. Nel giugno 2015 aveva vinto la Coppa Italia a squadre e nel 2019 aveva vinto la medaglia d’oro al campionato italiano confederale di karate. Daniele Formato parla anche della sua preparazione: "Mi piace condividere questa convocazione con tutti i miei sostenitori. Mentalmente e fisicamente sono al top e ancora maggiormente dopo la convocazione in Svizzera che non mi aspettavo. Mi sono preparato intensamente con almeno tre ore di allenamento al giorno fra casa, parchi pubblici e a volte in palestra".

Sarà l’unico rappresentante della provincia di Forlì-Cesena in gara: "Mi presenterò a questa competizione, ben concentrato mentalmente e allenato fisicamente e atleticamente, consapevole di dover affrontare atleti di una categoria molto affollata e molto difficile. Dedico questa nuova avventura a una ragazza speciale, Federica, che è sempre al mio fianco e soprattutto nei momenti di difficoltà e anche ai ragazzi che si allenano insieme a me e ai loro genitori. Sei di questi atleti, tutti residenti a Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Gatteo, il 20 ottobre hanno portato a casa ben 10 medaglie nel torneo che si è svolto per le varie categorie a Lanciano, dove c’erano iscritti 650 atleti. Tommaso Casadei si è classificato primo nel kumite, Diego Fracella terzo nel kata, Simone Labriola 1° nel kumite e 2° nel kata, Cristian Del Savio 3° kata e 3° kumite; Giammarco Stagno 3° kata e 3° kumite, Diego Mazzotti alla sua prima gara ufficiale si è classicato 3° nel kata. Mi porto questa gioia nel cuore".

Ermanno Pasolini