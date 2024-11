Interventi negli edifici di via IV Novembre

Erano stati inondati da acqua, fango e detriti durante l’alluvione del 2023, riportando ingenti danni in particolare al piano interrato. Come per altri edifici di edilizia residenziale pubblica (Erp), ora anche in via IV novembre 521-539-557 si procederà con interventi di sicurezza e ripristino programmati dall’amministrazione comunale. I lavori interesseranno due fronti diversi: si procederà infatti con le opere di ripristino edile ed impiantistico del piano seminterrato (dunque delle cantine), e con la manutenzione straordinaria delle pertinenze degli alloggi al primo piano, compreso il rifacimento delle tramezzature, degli impianti elettrici, e la sostituzione degli elementi di finitura, per un totale di 263.876,32 euro.

Confermando l’impegno sul fronte della ricostruzione post-alluvione, con particolare riferimento a tutti gli interventi utili, il Comune ha incaricato Acer Forlì-Cesena di occuparsi della progettazione, affidamento, direzioni lavori e collaudo delle opere di messa in sicurezza e di ripristino di otto complessi edilizi che hanno registrato danni a seguito degli eventi di maggio 2023. Gli interventi, finanziati dalla struttura commissariale per un totale di 2.534.434,83 euro, saranno realizzati anche negli edifici delle vie Savio in San Michele, Machiavelli, Pescheria, Vigne di Sopra, Umberto Saba e Castiglione, e riguarderanno il ripristino di piani interrati e piani terra interessati da autorimesse, cantine e locali destinati alle centrali termiche, il ripristino degli impianti elettrici e fognari, e il rifacimento dei manti di copertura e degli alloggi che hanno subito infiltrazioni.