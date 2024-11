‘Io valgo’: il 26 novembre la marcia a sostegno delle persone con disabilità

Una lunga e variopinta marcia colorata per sostenere le persone con disabilità. Anche a Cesena, come in tante città italiane, giovedì 21 novembre si svolge ‘Io valgo’, l’iniziativa solidale promossa dalla Comunità Papa Giovanni XXIII, in collaborazione con associazioni e istituzioni del territorio. Anche questa edizione è incentrata sul tema dello sport, con la necessità di cambiare le regole del gioco per includere tutti. Tra i protagonisti ci saranno, come sempre, gli studenti e studentesse delle scuole. Aderiscono le primarie ‘Carducci’, ‘Don Baronio’ e ‘Saffi’ del Terzo Circolo Didattico, ‘Munari’ del Quinto Circolo, ‘Balestra’ di Longiano, e poi ancora l’istituto superiore ‘Versari-Macrelli’ e il liceo ‘Righi’. Il ritrovo è alle 9.45 in piazza della Libertà con la merenda offerta dal gruppo podistico Endas. Seguirà l’esibizione di sitting volley, la pallavolo giocata stando seduti sul pavimento, e di dodgeball, l’evoluzione agonistica della palla prigioniera. Dopo il flashmob, alle 11.30 partirà il corteo che sfilerà lungo le vie del centro storico fino ad arrivare in piazza del Popolo. Qui ad allietare i partecipanti ci saranno lmusica e balli con la band ‘Gli Altri’ dell’Enaip e, in conclusione, il saluto delle autorità istituzionali. La manifestazione si tiene in occasione della ‘Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità’ indetta dall’Onu, che si celebra il 3 dicembre.

f.s.