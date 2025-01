Isq di Savignano, 30 anni di attività per la sicurezza

Festa per i 30 anni di vita dell’Istituto Sicurezza e Qualità che ha sede a Savignano sul Rubicone in via Pietà 98. E’ un’azienda romagnola, nata nel 1995 per addestrare, informare e formare gli uomini a cui è affidata la sicurezza di piloti e addetti ai lavori nella manifestazioni sportive, motoristiche compresa la Formula 1. Essendo già strutturata e qualificata in termini di aule, strumenti, simulatori, e di preparazione degli istruttori, ha potuto da subito implementare i corsi, formando enti pubblici e privati sulle nuove modalità di prevenzione antincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro, relativamente ai corsi a rischio basso, medio ed elevato.

La presenza di simulatori unici in Italia, fissi e mobili, l’esperienza ultra trentennale degli istruttori antincendio maturata negli anni nel campo dell’antincendio e dello sport motoristico, anche attraverso corsi avanzati presso Centri specializzati negli Sati Uniti, ha consentito di progettare ed erogare corsi di formazione antincendio avanzati e innovativi, sia per addetti alle emergenze (esercitazioni in simulatori a fuoco vivo) sia per le differenti figure dedicate alla gestione degli impianti e delle emergenze in ambito industriale.

Nel 2003 l’ISQ ha ottenuto la certificazione ISO 9001 per la progettazione ed erogazione corsi di formazione sulla sicurezza, l’antincendio, la comunicazione e il marketing. La missione oggi è veicolare e rafforzare la cultura della sicurezza sul territorio, attraverso il costante aggiornamento tecnico e legislativo e una capillare azione di informazione rivolta al settore pubblico e privato. Le risorse umane sono un elemento strategico per il successo della missione aziendale.

Oltre al consiglio di amministrazione e quattro dipendenti, ISQ conta sull’attività di un pool di esperti interni, alle società del Gruppo Cea ed esterni che lavorando in team coprono le varie esigenze aziendali, dalla consulenza, alla formazione standard, alla formazione innovativa fino all’addestramento necessario per le varie tipologie di emergenze. Il campo prove si sviluppa su una superficie di oltre 600 mq predisposti con vari tipi di simulatori a fuoco vivo che permettono lo svolgimento dell’addestramento in sicurezza e nel pieno rispetto dell’ambiente.

In particolare nel 2023 l’Isq ha ottenuto un un risultato di grande rilevanza: l’autorizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco come sede ufficiale per i loro esami ai Tecnici Manutentori Antincendio.

Ermanno Pasolini