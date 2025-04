"Mi disse che avrebbe pregato per mia madre morta"

Il presidente di Cesena Fiera Renzo Piraccini condivide un breve ma profondo incontro con papa Francesco. "Sono rofondamente colpito dalla morte di papa Bergoglio – afferma –, è veramente come se fosse mancata una persona di famiglia. Questo evento mi ha fatto tornare in mente la scomparsa di mia madre, mancata proprio il giorno in cui l’abbiamo incontrato in una udienza speciale in Vaticano con gli ambasciatori latino-americani".

"Stringendogli la mano gli ho confidato il mio dolore – prosegue Piraccini – e lui mi ha confortato dicendo. ’Come si chiama sua madre? Pregherò per lei’. A quel punto papa Francesco mi ha donato un rosario che abbiamo decise di sepellire insieme a lei. Al di là di questo così intimo ricordo personale, per tutto quello che ha fato nei dodici anni del suo illuminato pontificato, io ritengo che papa Francesco sia stato stato realmente un grande pontefice, uno dei più grandi riferimenti morali di questa nostra epoca così complessa"