Istituto Marie Curie, Pagano sale in cattedra. Scuola di legalità, dal cellulare ai monopattini

La legalità a scuola. A Savignano sul Rubicone l’Istituto Marie Curie ha organizzato una mattinata per le prime classi sul tema della legalità, insieme al luogotenete Salvatore Pagano comandante la stazione dei carabinieri di Savignano sul Rubicone: "Il mondo non è fatto di buoni e cattivi, ma di persone che cercano di fare bene quello che fanno e altri fanno male ciò che fanno – ha detto ai ragazzi –. C’è necessità di ripristinare la legalità quando qualcuno fa del male, con la denucia in caserma". Il luogotenente Salvatore Pagano ha parlato poi dei monopattini, considerati e usati erroneamente come biciclette, e ha continuato: "L’uso del cellulare è uno dei fattori principali degli incidenti – ha detto –. Quando si guida bisogna guidare e basta, non bisogna assumere stupefacenti, mai, ma soprattutto quando si è alla guida".

e.p.