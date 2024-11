Jaelee Small, voce soul da Londra

Sul lungomare di Cesenatico nel fine settimana si tengono gli appuntamenti di musica dal vivo organizzati dal Noi Lounge Music Club, per la direzione artistica di Fabio Nobile. Venerdì sera, alle 22, sul palco si esibirà dal vivo la Jaelee Small e Dario Dal Molin Band. La cantautrice londinese Jaelee Small dall’anima soul, si è distinta nella sua carriera da solista tra studio e concerti dal vivo, ma ha prestato la sua voce a artisti del calibro di The Cinematic Orchestra, Metronomy, Ibibio Sound Machine, George Clinton. Jaelee in questo tour italiano sarà accompagnata da Dario Dal Molin Band per essere protagonista nei più importanti club. A Cesenatico si presenta in quartetto; oltre al pianista Dario Dal Molin saranno infatti al suo fianco Antonio Tuccino al basso e Fabio Nobile alla batteria. L’ingresso costa 23 euro incluso un drink. Nella tradizione del club, per gli ospiti c’è anche la possibilità di cenare. Le persone interessate possono avere informazioni telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci. La rassegnroseguirà sabato, sempre alle 22, con il concerto di Filippo Malatesta, il cantautore riminese che taglia il traguardo dei 40 anni di carriera (ha fondato il suo primo gruppo dei Fibral nel 1984), il quale nel 1990 durante un concerto venne notato da Mario Flores, proprietario dell’Heaven Studios, che gli fece incidere il primo disco "La figlia del re". In carriera ha aperto tre date di Bob Dylan e una di Neil Young nei rispettivi tour italiani. Sabato sera sarà affiancato da Filippo Druidi alla chitarra e Lucio Aiello al basso. L’ingresso per assistere a questo spettacolo costa 21 euro inclusa una consumazione. Domenica pomeriggio, a partire dalle 17, si terrà invece un appuntamento della rassegna pomeridiana dal titolo KaraOcktel, con i Montefiori Cocktail che invitano il pubblico a salire sul palco e cantare le canzoni preferite.

Giacomo Mascellani