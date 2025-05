Kart, campioni in pista e in tribuna per il Trofeo Circuiti Cittadini

Tutto è pronto a San Carlo di Cesena per la prima prova del Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini di Kart, una manifestazione che rappresenta una tradizione per la località che occupa una posizione geografica strategica ai piedi delle colline della Valle del Savio: iniziò negli anni Ottanta e ha visto sfide epiche come quella tra il parroco don Giovanni Savini e l’allora sindaco Giordano Conti, la cui famiglia è originaria di San Carlo. Anche quest’anno ci saranno tanti ospiti, alcuni dei quali scenderanno in pista per una esibizione di kart d’epoca. Tra questi il ravennate campione del mondo Massimiliano Orsini e Giacomo Pedrini, giovanissimo talento cesenate che dai kart è già passato ai bolidi con le ruote coperte: a 16 anni ha debuttato nel Lamborghini Super Trofeo Europa a Le Castellet (Francia) vincendo una gara in coppia con Patrick Fraboni al volante della Huracàn Super Trofeo EVO2.

Oggi pomeriggio ci saranno le iscrizioni e le verifiche tecniche che proseguiranno domattina dalle 7.30 alle 8.30; i motori dei kart faranno sentire il loro sibilo nel tracciato ricavato attorno al Parco del Libro dalle 9 per le prove ufficiali cronometrate per la determinazione della griglia di partenza. Le prefinali inizieranno alle 12, le finali alle 14.30, al termine ci saranno le premiazioni. Per tutta la giornata sarà in funzione lo stand gastrononico con specialità romagnole. L’incasso della manifestazione sarà devoluto in beneficenza.