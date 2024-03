Kettlebell, due sampierani campioni nazionali

Bagno di Romagna si dà peso. E lo può ben fare, tornando da Catanzaro con due prestigiosi trionfi nel Campionato Italiano Kettlebell, lo sport di sollevamento pesi, nel caso l’attrezzo ginnico formato da una sfera con la maniglia detto Kettlebell o ghiria, utilizzato per il massimo numero di ripetizioni in un tempo prestabilito.

I due atleti, tornati dalla Calabria con la medaglia d’oro, sono Luca Mambelli di San Piero e Paolo Valbonesi, atleta a tutto tondo e personal trainer, trasferitosi da alcuni anni con la famiglia da San Piero a Verghereto. In Alto Savio c’è grande soddisfazione, che viene espressa con stima e affetto, anche a nome della comunità, dal sindaco del Comune di Bagno, Marco Baccini.

"Ci fregiamo di celebrare una vittoria straordinaria nel mondo dello sport, che porta alto il nome del nostro Comune, grazie al talento e alla determinazione di Luca Mambelli, che ha trionfato nel Campionato Italiano Kettlebell Sport nella Classe èlite, competizione che si è svolta a Catanzaro il 23 e il 24 marzo" ha detto il primo cittadino.

Per quanto riguarda la gara c’è da dire che Luca Mambelli, al suo debutto nella classe 32 Kg, ha conquistato il primo posto nella categoria Biathlon (slancio + strappo), nelle discipline del Jerk 32 Kg, con 147 ripetizioni in 10 minuti, stabilendo anche il nuovo record italiano.

"È un risultato che non solo evidenzia la sua eccezionale capacità atletica e mentale, ma serve anche da ispirazione per tutti noi, ricordandoci che con impegno e passione, i limiti possono essere superati. Il suo risultato è ancora più sentito perché è tutto locale. Luca, infatti, è allenato da un altro nostro concittadino, Giacomo Rossi. Assieme preparano gli allenamenti presso il Centro Sportivo Locale River22 Sporting Club di Via Vigne a Bagno".

C’è, altresì, da sottolineare che a Catanzaro, nella stessa edizione del Campionato Italiano, seppur in una classe diversa, un altro atleta d’Alto Savio, ’strappando’ la carta d’identità, ha superato la prova riconfermandosi campione italiano nella sua categoria.

"È Paolo Valbonesi – dice Baccini – che si è riconfermato campione italiano nella categoria Master 60-69, dimostrando che l’età è solo un numero quando si tratta di perseguire la propria passione e di mantenere uno spirito competitivo. Entrambi questi atleti incarnano i valori di dedizione, impegno e passione che ispirano la nostra comunità. Congratulazioni a Luca e a Paolo per i loro incredibili successi!"

Gilberto Mosconi