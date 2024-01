Klinsmann è in città ma si allena da solo

Jonathan Lee Klinsmann, il portiere di 26 anni figlio dell’ex attaccante Jurgen che oggi è tecnico della nazionale della Corea del Sud, è arrivato qualche giorno fa a Cesena. Si sta allenando da solo. Non è stata ancora decisa una data nel quale tesserarlo e di conseguenza presentarlo e farlo allenare con i nuovi compagni in bianconero, anche perché si ipotizza un suo ingaggio ma a partire solamente dalla prossima stagione. Per ora resterà in città per prendere contatto con l’ambiente e con il gruppo bianconero. Il suo futuro è però ancora tutto da definire e da scrivere.

s.b.