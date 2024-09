Kodokan, un incontro olimpico. A tu per tu con Garrigos

In casa Kodokan sono ripartiti gli allenamenti, i corsi per adulti e le promozioni gratuite per i nuovi tesserati che vogliono avvinarsi al mondo del judo. Ai neofiti si affiancano però anche gli atleti che durante l’estate hanno continuato ad allenarsi al dojo e non solo. In occasione dello stage ‘Judo is Black’, organizzato dalla polisportiva Castelverde di Roma, il tecnico Michael Zoffoli, cintura nera 5° dan e l’atleta Riccardo Santoro, cintura nera 1° dan, hanno partecipato alle lezioni di Francisco Garrigos, campione del mondo 2024 e terzo classificato alle Olimpiadi 2024 di Parigi. I due judoka cesenati hanno trascorso un’esperienza fantastica, nel corso della quale Garrigos, su un tatami pullulante di judoka, ha mostrato i suoi migliori passaggi a terra. Passaggi che gli hanno permesso di dominare e vincere vari combattimenti. Nel pomeriggio il campione ha proposto il suo speciale ‘Sode tsurikoni goshi’ con tutte le varianti. Gli atleti cesenati hanno sperimentato tante tecniche ed eseguito vari randori con campioni di alto livello, arricchendo sul campo la propria esperienza e riportando in casa Kodokan le varie peculiarità apprese. I prossimi impegni saranno l’allenamento regionale per agonisti e la gara a squadre per il Memorial ‘Claudio Rosone’ in programma a Roma. Il Judo Kodokan Cesena promuove dei corsi gratuiti per i nuovi iscritti da 4 anni in poi, a partire da mese di settembre.