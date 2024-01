"La Biblioteca Ghirotti deve restare integra e fruibile dagli studiosi"

‘La Biblioteca Ghirotti rappresenta un fiore all’occhiello della cultura cesenate e deve restare integra e fruibile dagli studiosi’. E’ la richiesta dei Popolari per Cesena che esaltano l’importante patrimonio librario costituito da migliaia di volumi e riviste di una tra le prime biblioteche specialistiche nella materie di diritto e economia in regione. "Per il rilancio della Ghirotti, che caldeggiamo – continuano i Popolari - sono importanti l’aggiornamento e l’arricchimento delle raccolte ed è indispensabile stanziare fondi sufficienti per raggiungere tale obiettivo. È indispensabile l’apertura al pubblico della biblioteca, in strutture e con personale specializzato adeguato, per permetterne la fruibilità e l’accesso da parte del pubblico interessato". La Giunta ha deciso di collocare temporaneamente a Ruffio la dotazione libraria della Ghirotti nella sede del quartiere ‘Al Mare’, suscitando diverse critiche. "Serve una sede adeguata – continuano i Popolari - a fianco o in abbinamento con biblioteche universitarie già esistenti o nell’ambito della Malatestiana".