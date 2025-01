La Cesena 2005 tra i ’grandi’

Il Cesena Basket 2005 si appresta a iniziare il 2025 con 4 tornei per 4 annate diverse. Gli Under 13 Gold di coach Guidi saranno impegnati nel prestigioso Memorial Garattoni in occasione della Rimini Basket Week, la settimana in cui l’ elite del basket giovanile nazionale si troverà in riviera: il Memorial è riservato ai nati nel 2012 e coinvolge club di A1 e A2. I cesenati giocheranno per la società di A2 Unieuro Pall.2015 Forlì assieme a 4 ragazzi selezionati dalle società di Aics e Ca’ Ossi, 2 della Elite Basket Lecce e 2 dai Bears Isola Vicentina. Sarà una vetrina e un’occasione importante per misurarsi con coetanei di ogni parte d’Italia e di grande livello. I cesenati esordiranno oggi contro la Carpegna Prosciutti Pesaro.

Gli esordienti (2013) e gli Aquilotti (2014) di coach Paganelli saranno invece impegnati al Memorial Bianchi a Faenza, organizzato dalla società Raggisolaris, nella categoria Gold. Sarà una prova dura e difficile con squadre di categorie più alte e sarà un’ occasione per crescere.

Infine i 2011 di coach Bilardo giocheranno sabato 4 il Torneo della Befana di Forlì, un triangolare organizzato dal Ca’ Ossi basket.