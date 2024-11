La Clessidra a Tommaso Berti

Il premio nazionale sportivo ’La Clessidra’, alla quindicesima edizione. Martedì prossimo, al teatro Comunale di Anghiari a ritirare il prestigioso riconoscimento ci saranno fra gli altri Tommaso Berti e Massimo Bonini. Insomma il Cesena sarà protagonista visto che saranno premiati un calciatore che dal Cesena è partito per poi andare a vincere in Italia e in Europa sempre in bianconero, ma quello della Juventus, e Tommaso Berti: passato e presente del Cesena. Il giovane centrocampista di Calisese sarà premiato nella categoria ’La Leva Calcistica’ come giovane emergente del calcio italiano. Lo sorso anno fu premiato Michael Kaiode, difensore della Fiorentina e della Nazionale Under 21, in passato fra gli altri il premio lo ha ritirato anche Federico Dimarco. Il premio ’La Clessidra’ è nato per volontà di Alessio Scarcelli e Sauro Giorni che dalla prima edizione ad oggi è al centro della complessa macchina che organizza e gestisce questa manifestazione. La serata sarà condotta da Giulia Mizzoni di Amazon Prime Sport e Massimo Boccucci, giornalista del Corriere dello Sport, le interviste del dietro le quinte saranno curate da Nicolò Schira.

Roberto Daltri