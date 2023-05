La Contesa del Pozzo nella Borghi medievale

In occasione della Sagra de’ Bustrengh, il centro storico di Borghi ha regalato ai visitatori un vero e proprio viaggio nel tempo, con una sfilata medievale in costume e la Contesa del Pozzo, gara emozionante tra rioni che ha visto i giocatori dell’Androina una delle storiche frazioni del territorio, trionfare con una straordinaria dimostrazione di abilità. Neppure il maltempo del mattino ha spaventato i residenti e i visitatori che a centinaia hanno raggiunto il borgo.

Il pomeriggio è iniziato con una sfilata, durante la quale le strade del borgo si sono riempite di colori e suoni dell’epoca medievale. Persone vestite con abiti storici, sbandieratori e musicisti hanno animato le vie, creando un’atmosfera che ha catturato l’attenzione. Dopo la sfilata, la folla si è radunata intorno al pozzo, il punto focale dell’evento.

"Questo antico pozzo, ricco di storia e leggende, è diventato il punto di partenza di una sfida agguerrita, la contesa del Pozzo - dice Silverio Zabberoni sindaco di Borghi - l’obiettivo della gara è quello di attingere la maggior quantità di acqua dal pozzo e portarne più che si può, utilizzando antiche carriole in legno, sulla irregolare pavimentazione in pietra, a una enorme bilancia posta nella piazza vicina. I giocatori dell’Androina, con abilità e determinazione, si sono dimostrati all’altezza della sfida, battendo gli avversari che pure hanno gareggiato dando il meglio di loro stessi. La grande riuscita della Contesa del Pozzo è stata una celebrazione indimenticabile del passato di Borghi e della sua eredità storica. Questo evento ha riunito la comunità e ha attirato numerosi visitatori, offrendo a tutti l’opportunità di immergersi in un’epoca lontana. Attendiamo ora tutti con impazienza la prossima edizione, visto che sarà anche il 50° anno della Sagra del Bustrengh".

Ermanno Pasolini