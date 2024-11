La Fiumicinese protagonista con le sue giovani promesse

La Fiumicinese al femminile alla ribalta nazionale. La stagione agonistica è terminata da poche settimane ed è tempo di bilanci prima di ripartire per la stagione 2025. La società da diversi anni, oltre al classico impegno con le squadre maschili, ha ampliato e non di poco anche l’attività del team femminile. La squadra si è distinta per i pregevoli risultati conseguiti: soprattutto le Esordienti hanno fatto la voce grossa.

La parte del leone l’ha fatta Ginevra Sambi. L’atleta faentina si è mostrata infatti un vero talento della categoria con podio tricolore raggiunto su strada e la vittoria nella prova di campionato regionale su strada. A dare manforte a Ginevra sono poi state le compagne Anita Andreoli campionessa provinciale su strada, Elena Senni campionessa provinciale su pista e Anita Valbonesi.

Le ’Allieve’ hanno avuto in Giulia Dollaku la protagonista classificatasi quinta al Campionato Italiano Cronometro Individuale e tantissimi piazzamenti ed essendo al primo anno nel 2025 correrà nella stessa categoria. Poi la sammarinese Camilla Stacchini è stata protagonista di ottime prestazioni, soprattutto a cronometro. Un plauso per il grande impegno lo meritano anche Aurora Anniballi, Aurora Ghinelli, Bianca Pasini, Linda Zoffoli e Serena Capacci. Le ragazze hanno mostrato miglioramenti che potranno tradursi in grandi risultati già dal prossimo anno. La guida tecnica della squadra è stata affidata all’ex ciclista professionista fiumicinese Christian Pepoli con la collaborazione tecnica del giovane Matteo Angelini ex atleta fiumicinese.

"E’ stata una stagione lunga e impegnativa - ha commentato Pepoli - che però ha regalato delle belle soddisfazioni per una piccola società come la nostra. Con impegno e tanto lavoro le ragazze sono cresciute e hanno raccolto le loro soddisfazioni personali. Per tutto questo dobbiamo ringraziare le ragazze e i loro genitori che ce le hanno affidate, dandoci piena fiducia. Fondamentale il lavoro di tutti coloro che hanno dato il contributo nel seguire le ragazze negli allenamenti e nelle gare: Bruno Merciari, Loris Senni, Luca Zoffoli, tutti fondamentali per il buon risultato della stagione appena terminata".

Ha concluso il presidente Rino Sarpieri: "La Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica oltre a distinguersi per l’impegno agonistico nell’attività maschile e femminile è un punto di riferimento per la capacità e l’esperienza organizzativa di tante manifestazioni ciclistiche con coinvolgono sia le attività agonistiche e non, grazie al gruppo di volontari e soci e alle collaborazioni con le amministrazione comunali locali e i gruppi ciclistici del circondario del Rubicone".

Ermanno Pasolini