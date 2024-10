La frazione di Sala avrà una sua Pro Loco

Presto Cesenatico avrà una seconda Pro Loco. Dopo il sodalizio del Monte, presente nel cuore del borgo di pescatori, è nata anche la Pro Loco di Sala, l’importante frazione nelle campagne di Cesenatico, dove ci sono molte aziende agricole e artigiane, ma anche un vivace tessuto economico di professionisti, una importante parrocchia al centro del paese, ristoranti rinomati e la sede di una banca importante che, prima della fusione, portava proprio il nome di questo rione. L’obiettivo degli organizzatori, tutti volontari, è dar vita ad una realtà in grado di far crescere e rendere più viva questa zona dove vivono oltre 3mila persone. I residenti tramite questa nuova istituzione vogliono promuovere Sala, riscoprire e valorizzare il territorio e le tradizioni locali, migliorare la qualità della vita dei residenti chi vi abita e dare impulso alle attività. La Pro Loco di Sala ha un suo organo costitutivo e i fondatori sono impegnati ad organizzare un primo grande evento per presentarsi alla città e poi organizzare eventi. In Italia negli ultimi anni il numero delle Pro Loco è raddoppiato e questo significa che questo tipo di associazione è buono per sviluppare e far crescere le comunità. Proprio su questo punta la presidente Pascale Buda: "Assieme ad alcuni amici abbiamo deciso di intraprendere questa nuova avventura e a inizio estate è stato fatto il grande passo con l’appoggio di Unpli Emilia Romagna, l’associazione di promozione sociale a cui fanno riferimento tutte le Pro Loco della nostra Regione". Oltre alla presidente Buda, il direttivo è formato dalla vicepresidente Maria Assunta Borghesi, il segretario Martina Abbondanza e dai consiglieri Devis Abbondanza, Samuele Bartolini, Pier Paolo Pirini e Nicola Zani. Nei primi incontri i fondatori hanno disegnato un campo di grano e un trattore sotto un sole splendente, che fanno parte del nuovo logo, spinti dalla priorità di valorizzare il territorio dove l’agricoltura e le attività di corollario a questo settore, sono vitali per l’economia. La Pro Loco di Sala sarà presentata ufficialmente fra due settimane, il 19 ottobre, al campo sportivo della parrocchia, dove si terrà una grande festa con stand gastronomici, giochi per bambini, bancarelle, spettacoli di burattini, un dj set e alle 21 il concerto della band Margò 80, con un saluto di un salese famoso, l’attore Roberto Mercadini. Durante le festività i volontari desiderano creare una vera atmosfera natalizia, una sorta di villaggio con luci, colori e attrazioni. La Pro Loco di Sala organizzerà anche iniziative e gite in altri luoghi e in vista delle prossime festività di fine anno, il 14 dicembre faranno la prima trasferta ai mercatini di Natale di Trento e Levico Terme.

Giacomo Mascellani