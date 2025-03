La fuga di Garibaldi in Romagna approda al museo della Marineria

Oggi pomeriggio, alle 16, nel salone Museo della Marineria, si terrà un incontro pubblico organizzato dall’Università per gli adulti di Cesenatico, sul periodo storico del 1849, quando l’Eroe dei due Mondi arrivò sul territorio. "Lo scampo di Garibaldi – Cronache di una fuga in terra di Romagna", è il tema scelto da Roberto Garattoni, con il quale dialoga Antonio Lombardi.

Garattoni illustrerà le diverse tappe romagnole che videro Giuseppe Garibaldi, la moglie Anita e un gruppo di fedelissimi in ritirata strategica e in fuga da Roma dopo la caduta della Repubblica di Mazzini e Saffi, riuscendo ad eludere ben tre eserciti che inseguivano. Si parlerà ovviamente del 2 agosto 1849, con lo sbarco a Cesenatico, dove Garibaldi si impossessò di tredici pescherecci, per poi tentare di navigare sino a Venezia, ma la spedizione fallì.

Attraverso l’integrazione con nuovi documenti d’archivio, immagini e fonti, il relatore coinvolgerà il pubblico. La partecipazione alla conferenza è gratuita e aperta a tutti, grazie al patrocinio del Comune di Cesenatico ed il contributo di Glamping, Cesenatico Camping Village, Adac Federalberghi e Cooperativa stabilimenti balneari, che sostengono l’Università per gli adulti.

g.m.