La Futsal in campo per ricordare il suo pionere. Il 25 aprile secondo memorial Paolo Paganelli

La salvezza in A2 Elite ottenuta con due gare di anticipo, la trasferta in casa dell’Itria sabato prossimo e la chiusura casalinga contro il Molise quello successivo (27 aprile), così la Futsal Cesena ha continuato una crescita che ininterrottamente dura da una decina di anni e più forte delle tante difficoltà.

Quest’anno infatti in una categoria nuova non sono state poche; due rivoluzioni in estate e a novembre cambiando tutto il pacchetto stranieri e l’inserimento nel girone B (trasferta meno lontana Roma) ossia quello più impegnativo sia a livello logistico che economico.

La Futsal intanto cresce ma non dimentica mai chi è stato al suo fianco e non c’è più. Così è stato annunciato il secondo Memorial Paolo Paganelli, un triangolare per ricordare un pioniere del calcio a 5 in città e un prezioso collaboratore del club che è scomparso a fine gennaio 2023 a soli 58 anni.

La manifestazione, voluta dalla Futsal e dal Panathlon Club Cesena con in testa il presidente Dionigio Dionigi, si terrà il 25 aprile dalle 15 alle 18 al PalaPaganelli (intitolato proprio a lui dal Comune un anno fa) con la partecipazione ovviamente dei bianconeri che hanno conservato la A2 Elite e si sono aggiudicati anche la prima edizione del Memorial, il Rimini che milita in C1 e il Città del Rubicone (C2) per un triangolare tra agonismo, spettacolo e soprattutto affetto e riconoscenza verso un innamorato dello sport.