La generazione in bilico sul filo di lama

Escono di casa, vanno a scuola, girano per le strade apparentemente innocui. Ma basta un attimo per farli scattare come la lama di coltello. La moda che dilaga tra la generazione Z è quella di avere in tasca una lama. Per la maggioranza serve per sentirsi come gli altri, qualcuno come deterrente. Ma per altri è un vero e proprio distintivo. Pronto da tirare fuori quando gli animi si scaldano o per difendere affari e territorio. Lo abbiamo visto qualche sera fa: una lite per la droga finita nel sangue, con un commando di dieci ragazzi a punire che aveva alzato troppo la cresta. Ci sarebbe da avere paura, ma non possiamo arrenderci davanti a questi ragazzi sul filo di lama. Spetta a noi adulti trovare le idee per aiutarli. E disarmarli.