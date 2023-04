La Lista Cangini ’benedetta’ dai tre parlamentari

di Edoardo Turci

Un viatico in grande stile ha accompagnato la ricandidatura per le prossime elezioni del 14 e 15 maggio, di Enrico Cangini, laurea in Economia e Commercio "summa cum laude", dottore commercialista, e sindaco uscente per il centro destra ’Sarsina Nostra’.

Oltre al numeroso pubblico presente alla conferenza stampa, sono stati i parlamentari dei tre maggiori partiti che sostengono il governo di Giorgia Meloni, ovvero Jacopo Morrone (Lega) Alice Buonguerrieri (Fratelli d’Italia) e Rosaria Tassinari (Forza Italia), a dare la "benedizione" a Cangini per la corsa al suo secondo mandato per quello che riguarda il quinquennio 2023-2028. C’era anche Luca Bartolini, responsabile di Fratelli d’Italia per il comprensorio di Forlì, oltre a Ombretta Farneti e Nicholas Pellegrini (per Mercato Saraceno), ed Enrico Castagnoli e Fabio Biguzzi (per Cesena).

I tre parlamentari romagnoli hanno espresso parole di stima nei confronti di Cangini: "La sua capacità di ascolto, sensibilità e disponibilità" (le parole della Buonguerrieri); il "suo impegno nel difendere i servizi del suo territorio per evitare lo spopolamento, e vicinanza alla gente per la soluzione anche dei piccoli problemi" (ha detto Morrone); poi "sindaco giovane, capace, serio e determinato" (ha spiegato la Tassinari), delineando così un profilo di sindaco adeguato per Sarsina nel momento in cui si appresta "con più consapevolezza rispetto alla candidatura del primo mandato – come ha precisato Cangini - a portare a compimento molti progetti, in primis, la valorizzazione turistica, ambientale, energetica e approvvigionamento idrico del lago di Quarto".

E proprio in tema di interventi sul territorio i 10 milioni di euro investiti finora in opere pubbliche per un comune come Sarsina, rappresentano una valore aggiunto non da poco. "Innanzitutto – ha esordito Enrico Cangini - vorrei ringraziare tutti a partire dai componenti della mia lista dei quali molti hanno deciso di impegnarsi anche per i prossimi cinque anni. Esponenti – ha aggiunto – che rivestono un ruolo sociale riconosciuto nell’ambito della nostra comunità".

Il suo nutrito programma che avrà modo di spiegare in tutti i dettagli nei prossimi incontri che terrà assieme alla sua lista nelle varie frazioni, vanno dall’attenzione al mondo della scuola, sia primaria (con agevolazioni per il trasporto scolastico) sia secondaria; al mondo degli anziani con aumento di otto posti alla ’Casa Barocci’ e sedici alla Comunità alloggio di Quarto; alla famiglia, alla sanità con 30 nuovi operatori socio sanitari, più un’autoambulanza H12 che staziona a Sarsina, al mondo del volontariato molto prezioso nel sarsinate. In aggiunta, ovviamente e chiaramente, cultura, turismo, ambiente e innovazione rientrano fra le priorità del secondo mandato di Cangini. Questa la sua lista di centro-destra ’Sarsina Nostra’ con cui si appresta a continuare il suo proficuo cammino come primo cittadino: Oscar Bartolomei Simone Bartolomei, Elisa Angela Cangini, Camilla Ceccaroni, Maria Vittoria Cesaretti, Filippo Collinelli, Michele Mengaccini, Michele Mingozzi, Romano Rossi, Manuel Ruscelli, Marica Santucci, Gianluca Suzzi.