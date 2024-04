La lista civica ‘Coraggio Savignano Cambia’ ha presentato le nuove quattro ’porte’ alla maestra Adele

La lista civica ’Coraggio Savignano cambia’, con candidato sindaco Luca Pirini, staccata dai partiti politici, ha incontrato nella sua casa di Cesena la maestra Adele Briani, vedova delllo scultore e architetto Ilario Fioravanti, che per decenni ha svolto il ruolo di insegnante nelle scuole savignanesi. "è stata entusiasta – afferma Pirini – nell’ascoltare il progetto urbanistico per la città, che prevede l’inserimento di quattro porte: Porta maestro Secondo Casadei, Porta Antico Mercato delle Erbe, Porta Ilario Fioravanti e Porta Cittadella dello Sport di valore architettonico e culturale, all’ingresso della città. Con la matestra Adele abbiamo affrontanto diverse tematiche: all’alba degli 80 anni ha energie di una ragazza e una passione per la vita veramente invidiabile ed è rimasta colpita dai nostri progetti per la Savignano sul Rubicone che vorremmo"