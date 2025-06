La maestra Sandra va in pensione: "Un faro per alunni e colleghi"

Ultimo giorno di scuola anche se la pensione arriverà dall’1 settembre per la maestra Sandra Di Leva una delle più amate, apprezzate e conosciute di Savignano sul Rubicone che ha dedicato una vita per l’istruzione e l’intercultura. "Un encomio speciale a un’insegnante, Sandra Di Leva, che il primo settembre concluderà il suo percorso lavorativo dopo 42 anni al servizio della scuola, lasciando dietro di sé un’eredità fatta di ascolto e dedizione – dicono le colleghe – Una maestra esemplare che ha saputo, con amore, guidare generazioni di bambini, insegnando italiano con passione e competenza e con lo sguardo sempre rivolto ai più fragili, progettando e lavorando per favorirne l’inclusione. Per lungo tempo è stata la colonna portante dei progetti dell’intercultura promuovendo percorsi di integrazione per i bambini stranieri, rendendo la scuola un luogo sempre più accogliente. Se è vero che un bravo insegnante lascia un segno, allora la maestra Sandra ne ha lasciati a centinaia, uno per ogni sguardo che ha aiutato a credere in sé. Le sue qualità umane e professionali, riconosciute da insegnanti, alunni e genitori, sono state un valore irrinunciabile e un faro per i docenti". e.p.