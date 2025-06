La Messa Tango di Palmeri in memoria di Papa Francesco

Evento musicale d’eccezione domani alle 21 a Sarsina alla Concattedrale con il coro Alio Modo Canticum di Cesena, in collaborazione con il conservatorio Statale Maderna-Lettimi di Cesena e Rimini: verrà eseguita infatti la Messa a Buenos Aires (Messa Tango) del compositore argentino contemporaneo, Martin Palmeri. Il concerto viene eseguito in ricordo di Papa Francesco e con l’intento di celebrare nel modo l’anno Giubilare. L’ingresso è gratuito e beneficia del patrocinio del Comune di Sarsina. Si tratta di una delle messe più eseguite al mondo ogni anno, nella quale vengono presentate le parti tradizionalmente cantate, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus e Agnus Dei. Partecipano all’esecuzione il mezzosoprano Ada Piatti e due cori, Alio Modo Canticum di Cesena, direttrice Loredana Ambrogetti e Coro Lirico Città di Faenza, direttrice Monica Ferrini. Accompagnano per l’occasione Francesco Triossi al pianoforte, Martina Filippi al bandoneon ed un ensemble d’archi, composto da Gabriele Gardini, Lio Yun, Michelangiolo Chiavacci, Giulio Pesaresi, Damiano Silvagni. Dirige Andrea Crastolla, titolare della cattedra di direzione corale del Conservatorio Statale "Maderna-Lettimi" di Cesena e Rimini.