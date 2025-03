La Mubi Studio Recordering compie 40 anni

Festa al Geo Bar di San Mauro Mare per i 40 anni del Mubi Studio Recording di Rimini di Stefano Bianchi e Riccardo Mussoni alla presenza di tanti cantanti. Uno studio che negli anni ‘90 ha avuto fra le sue fila fra i tanti anche Laura Pausini e furono proprio loro due a scrivere per la cantante "Si sta così" con la quale vinse Sanremo Giovani nel 1991. Uno studio conosciuto anche per avere organizzato 15 edizioni del Rimini Live Festival all’Altro Mondo Studios di Rimini con tanti ospiti famosi: Brigitte Nielsen, Nek, Riccardo Fogli, Simona Tagli, Francesca Gollini star di Non è la Rai, Gatto Panceri, Samuele Bersani. E nel 1992 ospite fu anche Laura Pausini. Alla Festa al Geo Bar di Maurizio Bertozzi, il primo cantante ancora ragazzino, 12enne, a fare parte della scuderia del Mubi Studio Recording, c’erano diversi cantanti: Cinzia Mazzoni di Cesena, Marco Perra in arte Tamoo, Antonella Bizzocchi, il gruppo femminile ’Le Sangiovesi’. Ha detto Stefano Bianchi: "Improvvisamente mi è passata tutta la mia vita musicale davanti. Quando ho rivisto tutti i miei ragazzi è stato difficile non commuovermi. E’ stata una dimostrazione di affetto inaspettata e anche molto emozionante. Ringrazio tutti i miei ragazzi dal 1984 a oggi perchè anche se sono passati 40 anni per me sono sempre i miei ragazzi. E chi non è potuto venire ha mandato una decina di video".

e. p.