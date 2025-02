La Nuova Virtus non molla: "Ce la giochiamo con tutti"

La tempesta perfetta che nelle scorse settimane si è abbattuta sulla Nuova Virtus Cesena ha segnato la posizione in classifica della prima squadra che, nel campionato di basket femminile di serie B, ha perso il treno delle primissime posizioni. In rapidissima successione sono in effetti arrivati la doccia gelata rappresentata dall’annuncio della nuova formula del torneo relativa alla fase finale della stagione (che consentirà soltanto alle prime due di poter lottare per la promozione in A2, di fatto tagliando fuori le terze e le quarte, posizioni nelle quali le cesenati stazionavano da inizio torneo), l’episodio che ha coinvolto la madre di una giocatrice del vivaio resasi responsabile di un insulto razzista le cui conseguenze hanno avuto ripercussioni su una società e una squadra del tutto estranee ai fatti e pure una serie di decisioni arbitrarli legate a errori nella gestione del cronometro nei momenti cruciali della partita contro Faenza, costate una vittoria in pratica già acquisita. Si riparte in ogni caso già oggi, con un altro match delicato, la trasferta a San Lazzaro (palla a due alle 19) contro una squadra che insegue le cesenati con due punti di ritardo: 18 contro 20.

Coach Luca Chiadini, rimpianti?

"Non ho nulla da rimproverare alla squadra. Tutte le ragazze hanno mantenuto il massimo impegno, continuando ad allenarsi al meglio e mettendo grinta e determinazione. E’ da lì che dobbiamo ripartire".

Mancano dieci gare.

"Gli obiettivi sul tavolo restano. Personalmente ne vedo due, entrambi estremamente importanti".

Quali?

"Intanto cercare di vincere più partite possibili. Non è una frase fatta, lo dobbiamo a noi stessi, perché abbiamo dimostrato il nostro valore ed è giusto arrivare in fondo a questo torneo continuando a farlo. Non andremo in serie A? Ne prendiamo atto, però sappiamo giocarcela con tutti. E vogliamo ricordarlo a chiunque affronteremo da qui alla fine".

Che altro?

"Siamo una squadra giovanissima, composta anche da tante atlete del vivaio che stanno crescendo in fretta e che l’anno prossimo potranno dire ancora di più la loro in questa categoria. Dobbiamo approfittare di queste partite per continuare a maturare esperienza, sostenendole nel percorso di crescita". Vietato smettere di remare, dunque.

"Questa stagione si sta dimostrando ‘iper positiva’. E’ vero che siamo incappati in un momento difficile, ma questo non deve condizionarci. E, ribadisco, non lo sta facendo. Le motivazioni sono rimaste le stesse". Non c’è solo la prima squadra. "Il settore giovanile sta ottenendo grandi risultati. Il gruppo under 19 è in piena lotta per l’accesso alle finali nazionali e l’under 17 ha ottime chance di passare al raggruppamento interzonale, anticamera del tabellone nazionale. Abbiamo due gruppi che possono competere coi migliori d’Italia. Non ci siamo arrivati per caso".

Luca Ravaglia