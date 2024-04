La Pieri Group inaugura la nuova sede

Sabato a Pievesestina è stato tagliato il nastro alla nuova sede di Pieri Group, progettata dall’architetto Giovanni Senni di ‘Senni Studio 52’, alla presenza del presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, del sindaco Enzo Lattuca, del vicesindaco Christian Castorri e dei consiglieri regionali Massimo Bulbi e Lia Montalti. "È una grande emozione essere arrivati a questa giornata – ha commentato Paolo Pieri, socio e direttore generale dell’azienda –. Quando poco più che ventenne ho perso improvvisamente e prematuramente mio padre, nell’immediato è stato naturale prendere le redini dell’attività da lui avviata. In seguito - dopo un momento di ripensamento - ho deciso che volevo andare avanti e far crescere questa realtà, che oggi è diventata leader nel suo settore".

I numeri sono davvero notevoli: Pieri Group, che originariamente contava 7 addetti, annovera oggi 58 dipendenti a tempo indeterminato, oltre a 26 consulenti commerciali, 9 freelance e 12 assunti per la stagione estiva. Nel 2023 il fatturato ha raggiunto i 20 milioni di euro, il che pone l’azienda al secondo posto in Italia per fatturato nel settore Horeca, mentre è al primo posto per organizzazione e innovazione.

l.r.