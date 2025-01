La Primavera riparte più forte. Castorri e Manetti piegano il Toro

Cesena 2 Torino 1

CESENA (4-3-1-2): Montalti; Manetti (37’ st Abbondanza), Gallea, Valentini, Pitti; Ronchetti (20’ st Domeniconi), R. Campedelli, Castorri; Ghinelli (20’ st D. Zamagni); Perini (28’ st Tosku), Coveri (37’ st Papa Wade). All.: N. Campedelli.

TORINO (3-5-2): Plaia; Bonadiman, Mendes, Bianay (32’ st Desole); Zaia (32’ st Dimitri), Dalla Vecchia, Leima (17’ st Djalo), Perciun, Krizyanowsky (17’ st Cacciamani); Franzoni, Raballo (24’ st Conte). All.: Tufano.

Arbitro: Poli di Verona.

Reti: 6’ st Castorri, 16’ st Manetti, 43’ st Conte.

Note: ammoniti Montalti, Pitti, Dalla Vecchia; angoli 6-6; recuperi 3’ e 6’.

Non c’era di sicuro modo migliore di iniziare l’anno se non sfoderare una ottima prestazione e battere il Torino: un risultato che certo fa bene alla classifica come al morale di Valentini e compagni.

Nicola Campedelli conferma la difesa a quattro, arretra Castorri nel ruolo di mezzala sinistra e piazza Ghinelli dietro agli attaccanti. Felice Tufano non può disporre di Gabellini, uno dei suoi due bomber e allora piazza Raballo al fianco di Franzoni, schiera un centrocampo molto munito e opta per la difesa a tre. La sosta non ha lasciato scorie nelle due squadre che si danno battaglia da subito: al 5’ Perini arriva in area e salta Plaia ma perde l’attimo per il tiro, serve Coveri ma la difesa ospite ribatte. Al 12’ Plaia respinge di pugno sul tiro di Castorri, Perini pensa alla ribattuta ma non arriva a tempo sulla palla. Alla prima vera occasione il Torino arriva ad un passo dal vantaggio: Franzoni serve bene Raballo che incrocia il tiro, Montalti è superato ma la palla finisce sul palo, sul ribaltamento Perini si trova di nuovo di fronte a Plaia ma esita troppo e la difesa granata si salva, al 28’ ci prova Riccardo Campedelli ma il suo sinistro viene bloccato a terra da Plaia.

Ad inizio ripresa il Cesena passa con una bella ripartenza: Ronchetti scatta e serve Coveri che vede l’arrivo di Castorri il cui destro vale il vantaggio e la seconda rete personale in campionato. Il Torino reagisce subito ma il tiro di Franzoni finisce di poco alto. Al 16’ arriva il raddoppio su azione da corner, Gallea ci prova ma il palo respinge il tiro favorendo Manetti pronto ad appoggiare in rete.

Il Torino accusa il colpo, il Cesena potrebbe segnare di nuovo con Valentini al 30’, bravo nell’occasione Plaia e si arriva allora ad un finale molto combattuto. Al 43’ Conte da due passi anticipa Montalti e accorcia, al 45’ Plaia respinge il tiro di Domeniconi e Papa Wade alza troppo la mira da dentro l’area.

Roberto Daltri