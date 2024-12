La riscoperta del libro di Moretti dedicato a Dante Alighieri

Alfredo Cottignoli e Alessandro Merci presentano il volume "Gli Allighieri" pubblicato quest’anno da Giorgio Pozzi Editore. L’appuntamento è domani alle 16.30, nella sala conferenze del Museo della Marineria di Cesenatico. Grazie anche al lavoro di valorizzazione e ricerca portati avanti da Casa Moretti, sono sempre di più le opere letterarie dello scrittore romagnolo che vengono riproposte in una nuova edizione, anche a distanza di oltre un secolo dalla prima uscita. In questo caso, si tratta della riedizione di uno dei primissimi lavori di Moretti, composto nel 1909 insieme all’amico lombardo Francesco Cazzamini Mussi, per celebrare Dante. Il libro, uscito all’epoca in edizione di lusso, rappresenta uno degli esiti più alti e originali della vasta produzione teatrale di soggetto dantesco. fiorita tra il XIX e il XX secolo. Riproporre oggi questo libro in edizione moderna, prefata e annotata, mantenendo le illustrazioni liberty di Carlo Felice Zanelli ("il terzo autore"), ad oltre un secolo dalla prima e dalla seconda edizione del 1910, significa non soltanto riappropriarsi di un tassello fondamentale della secolare ricezione dell’Alighieri e della sua Commedia, ma anche riscoprire un segmento poco noto e ingiustamente sottovalutato della multiforme opera morettiana, ancora fortemente segnato dal modello dannunziano, benché già in sottile polemica con esso, così da indagarne a fondo, con l’ausilio dei carteggi coevi, la genesi e l’ispirazione più intima. All’incontro di venerdì pomeriggio interverrà Maria Giovanna Lucchi con un contributo sull’illustratore Zanelli.

g.m.