La Sammaurese deve recuperare. Con il Piacenza non può sbagliare

L’inattesa e immeritata sconfitta subita sul campo del Corticella mette la Sammaurese ancora di più nella condizione di dover cercare, oggi, la vittoria contro il Piacenza, non bisogna dimenticare che dopo il turno odierno ci sarà la sosta e arrivarci bene diventa molto importante.

Gli emiliani erano partiti con obiettivi ambiziosi ma sono incappati in una di quelle stagioni nelle quali quasi tutto va storto. E anche questa settimana non sembra aver riservato buone notizie a Stefano Rossini, l’allenatore dei biancorossi anche nella conferenza stampa di venerdì ha dovuto fare il conto degli assenti a partire da Jacopo Silva, il difensore ha chiuso la stagione e pare destinato a dover finire sotto i ferri.

Ci sono molti dubbi anche sul centrocampista Tentoni che sarà valutato fino agli ultimi minuti prima dell’incontro, mancherà anche Franzini per squalifica, al suo posto in porta Rossini pare orientato a schierare Di Giorgio, anche per avere un under in meno in mezzo al campo.

Poi Rossini ha parlato anche di quello che si aspetta al Macrelli, "un campo piccolo", così lo ha giudicato il tecnico del Piacenza: "Sarà una partita molto tosta, contro una squadra che fa dell’intensità la sua arma migliore. Dovremo avere tanta pazienza".

La pazienza in questa fase del campionato diventa una qualità essenziale, adesso conta molto non subire gol, si può segnare anche a pochi minuti dal termine. La pazienza dovrà metterla in campo anche la Sammaurese che deve ritrovare però anche la lucidità sotto porta.

Nelle ultime giornate il rapporto fra occasioni create e gol segnati è stato deficitario, probabilmente anche a causa della pressione che la situazione di classifica finisce per creare. Mister Stefano Protti dovrà di nuovo fare a meno di Bonandi che ormai sembra a posto dopo il danno subito alle costole, ma di certo non ha i novanta minuti nelle gambe, per il resto non sono certo previsti cambi di schieramento tattico, ma piuttosto possono mutare alcuni interpreti.

In difesa a destra non è in discussione Masini mentre a sinistra Bolognesi e Beconcini sono in ballottaggio per una maglia, in mezzo alla difesa scontato l’impiego di Ferrani, la scelta su chi lo affiancherà è fra Morri e Scanagatta. Forse a centrocampo i cambiamenti, al centro la scelta cade sulla maggiore capacità di palleggio di Manuzzi o la fisicità di Sedioli, Nicolò Ravaioli e Maltoni dovrebbero essere confermati e completare il reparto. In avanti probabile Merlonghi al centro, poi per il ruolo di esterni non mancano davvero le alternative.

Va segnalato che l’inizio dell’incontro è stato posticipato, si parte alle 15 sul terreno del Macrelli, dirigerà questo delicato incontro Giuseppe Morello della sezione di Tivoli.

Roberto Daltri