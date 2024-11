La scelta dell’assessore regionale. Partono favoriti i forlivesi, ma in corsa c’è anche Lucchi

I forlivesi sono nettamente favoriti sui cesenati per la scelta dell’assessore regionale che rappresenterà il nostro territorio, per meriti acquisiti sul campo elettorale.

Il dato fermo in ogni caso è che tra gli assessori della giunta regionale che il neo-presidente Michele de Pascale sceglierà prima di Natale, ce ne sarà certamente uno che rappresenterà il territorio provinciale di Forlì-Cesena, anche in ragione del fatto che è stata la quarta provincia per consensi ottenuti al candidato presidente dopo Reggio Emilia, Modena e Bologna. E su trenta comuni de Pascale è risultato primo in 24.

La scelta sull’assessore di riferimento del territorio provinciale può indirizzarsi a un consigliere eletto, oppure a un nome esterno. I forlivesi Daniele Valbonesi e Valentina Ancarani sono risultati ai primi due posti per preferenze con oltre novemila la prima e più di ottomila la seconda. Terza è la cesenate Francesca Lucchi, con settemila voti, anch’ella in corsa e apprezzata e alla quale potrebbe giovare per un’eventuale candidatura all’assessorato anche il rapporto molto stretto tra il presidente de Pascale e il sindaco di Cesena Enzo Lattuca.

Ma è inconfutabile che i forlivesi sono tornati ad assumere un ruolo da protagonisti grazie al successo elettorale, dopo che sono esclusi dalla giunta dal 1995, ed è un’ipotesi più che plausibile che ricada su uno di essi la scelta di de Pascale. A Valbonesi, segretario del Pd forlivese, si attaglierebbe perfettamente l’assessorato alla montagna dopo che è stato sindaco di Santa Sofia dal 2021 al 2024 ed è un profondo conoscitore dei problemi delle aree collinari.

Nel caso in cui uno dei tre neoconsiglieri eletti nel collegio provinciale divenisse assessore entrerebbe in consiglio regionale il cesenate Massimo Bulbi, quarto per preferenze in lista, per il quale si potrebbe aprire anche un’altra pista. Qualora de Pascale offrisse all’ex sindaco di Rimini e parlamentare Andrea Gnassi l’assessorato al turismo, stimolandone la creatività, e se fosse accettato, ipotesi non facile ma che non viene data per balzana, per Bulbi si aprirebbero le porte del Parlamento.

Tornando invece all’assessore regionale che dovrebbe scaturire dal territorio provinciale sta prendendo corpo con insistenza il nome della sindaca di Bertinoro Gessica Allegni, schleiniana della prima ora, che pur avendo affermato di voler restare sindaca, potrebbe non resistere alla corte di de Pascale al quale la lega anche un rapporto di amicizia e di affinità. Allegni è stata eletta nel 2021 e potrebbe avere ancora due anni di mandato, ma a certi pressing è difficile resistere.